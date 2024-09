Veleiro com três pessoas naufraga em ilha paradisíaca do Paraná

Três homens que estavam em um veleiro que naufragou foram resgatados na tarde desta quinta-feira (05), na Ilha do Mel, local paradisíaco no litoral do Paraná. A ação do policial foi rápida e imprescindível para o resgate dos três, na praia de Encantadas. Segundo a Polícia Militar do Paraná, policiais da 1ª Companhia do 9º BPM iniciaram o resgate em alto-mar, num dia em que havia um alerta da Marinha para ondas fortes e amplitude elevada da maré.

A embarcação estava a cerca de 200 metros da orla. Segundo a Polícia Militar era perto das 15h quando uma testemunha informou o naufrágio aos policiais militares do Posto Gaivotas. O veleiro “Family” enfrentou dificuldades em meio ao mar revolto. Imediatamente, um policial militar entrou em ação, adentrando as águas turbulentas para realizar o resgate dos tripulantes.

Enquanto isso, o outro policial envolvido na ação acionou o Corpo de Bombeiros e, sabendo que o tempo era um fator crítico, também entrou no mar para auxiliar no salvamento. A intervenção contou ainda com o apoio de um funcionário de um restaurante local e de um morador da região, que cooperaram com a retirada dos tripulantes.

Tripulantes do veleiro foram salvos

Após os esforços, os três tripulantes foram resgatados sem ferimentos aparentes ou sintomas de hipotermia, apesar do evidente estado de choque. As vítimas incluíam um empresário de 44 anos, de Curitiba, um médico de 41 anos, que celebrava seu aniversário na data do naufrágio, e um empresário de 38 anos, do município paranaense de Capitão Leônidas Marques.

O veleiro foi recuperado e levado à praia para uma avaliação posterior. Os tripulantes foram encaminhados ao posto policial local, onde receberam os cuidados necessários e puderam se recuperar do grande susto.

Não é o primeiro naufrágio na Ilha do Mel

Em 2023 um naufrágio de uma embarcação que faz o transporte de passageiros deu trabalho para o Corpo de Bombeiros. Foram resgatadas 15 pessoas que estavam nesta embarcação de passeio, entre elas quatro crianças. Relembre aqui esta ocorrência!

