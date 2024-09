Acidente grave na BR-116 provoca morte de duas pessoas na Grande Curitiba

Duas pessoas morreram em um grave acidente na BR-116, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã desta sexta-feira (06). A colisão aconteceu entre um carro e um caminhão.

De acordo com informações da Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, o acidente ocorreu no km 134,7, na pista sentido Curitiba. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que as duas vítimas que morreram estavam dentro do veículo.

A batida aconteceu perto da praça de pedágio de Mandirituba, na BR-116. Segundo a Arteris, os veículos ficaram parados em uma área que não interferia no trânsito. Por isso não foram registrados bloqueios e nem filas no local.

