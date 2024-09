Mega outlet na Grande Curitiba ganha novas lojas e serviços; confira

O City Center Outlet Premium, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, recebeu novas lojas e inaugurou uma unidade do Sesc/Senac PR, um espaço moderno e diversificado que promete se tornar referência na região.

Entre as novas lojas, destaca-se a Bugbee, uma marca catarinense especializada em moda infantil, que abriu a primeira unidade no Paraná. A loja oferece uma linha de roupas e acessórios que combinam conforto e estilo para crianças de todas as idades.

A Jorge Bischoff, uma das mais renomadas marcas de calçados e bolsas do país, inaugurou a primeira unidade de outlet na região de Curitiba. Reconhecida pela elegância e design exclusivo, a marca traz ao outlet uma grande variedade de acessórios, como bolsas e cintos. Ainda no segmento de moda feminina, o outlet receberá em outubro a marca Carmen Steffens, uma das mais prestigiadas grifes brasileiras, conhecida pelas peças de alto padrão, que incluem desde calçados e bolsas até roupas e acessórios.

Bugbee, Jorge Bischoff e Carmen Steffens abriram unidades no outlet.Foto: Gian Machado

Para ampliar a gama de serviços, o City Center Outlet ganhou uma nova unidade do Sesc PR. Com 390 metros quadrados, o espaço oferece uma sala de pilates, vestiários, áreas equipadas com aparelhos de musculação aeróbicos, além de um espaço de peso livre e uma sala de avaliação física.

Já no Senac, o espaço de 349 metros quadrados inclui um café-escola, ambiente pedagógico gourmet e smart. A nova unidade vai oferecer cursos gratuitos até dezembro de 2024 nas áreas de gastronomia, moda, beleza e gestão. A unidade também terá uma Central de Relacionamento para credenciamento e atendimento ao público, incluindo a venda de pacotes de turismo do Sesc.

“Estamos muito entusiasmados com essas inaugurações. Acreditamos que esses novos espaços no City Center Outlet Premium trarão ainda mais vitalidade à nossa comunidade, oferecendo não apenas serviços de qualidade, mas também oportunidades de crescimento profissional e pessoal,” destaca Fernanda Hickson, gerente de Marketing do City Center Outlet Premium.

Clique para ver o conteúdo original na Gazeta do Povo.

TENSO!!! Na base do pó!! Curitiba ainda tem ruas sem asfalto, acredita?? Triste demais! O que aconteceu com esse bichinho? Registro é impressionante! Pra que?? Moda nas estradas é um PERIGO para você e sua família!