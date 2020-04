A Polícia Rodoviária Federal e a 5.ª divisão do Exército iniciaram nesta segunda-feira (27), a vacinação de caminhoneiros, na segunda fase da campanha de vacinação contra a gripe no Paraná. A vacinação será realizada até quarta-feira (29), com dias específicos nas unidades operacionais da Polícia Rodoviária Federal no estado. A estimativa do Exército é que 420 doses sejam aplicadas por dia.

A operação faz parte da segunda campanha de vacina contra a gripe, que protege contra os três vírus que mais circularam no hemisfério sul, no ano passado: Influenza A (H1N1), Influenza B e Influenza A (H3N2). Lembrando que ainda não existe vacina para o coronavírus (covid-19).

Os caminhoneiros se enquadram na categoria de característica essencial que se juntam ao grupo prioritário (doentes crônicos e profissionais das forças de segurança e salvamento).

Não podem tomar a vacina: pessoas com doença febril aguda, com doença neurológica em atividade, ou aquelas com antecedentes de alergia grave a componentes do ovo, ao timerosal (Merthiolate®) e à neomicina. Nos casos de doença febril aguda, passada esta fase, a vacina poderá ser administrada normalmente.

Confira os postos de vacinação

27/04 (segunda-feira)

Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal Furnas – Ponta Grossa – BR 376, Km 509, das 13h às 19h.

28/04 (terça-feira)

Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal Furnas – Ponta Grossa – BR 376, Km 509, das 13h às 19h.

Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal Santo Antônio da Platina – BR-153, Km 40 – 9h às 15h.

Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal Wanser – BR-277, Km 59, São José dos Pinhais, das 10h às 16h.

29/04 (quarta-feira)

Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal Contorne Leste – BR-116, Km 95, São José dos Pinhais, das 10h às 16h.

30/04 (quinta-feira)

Posto Pelanda, Km 641 da BR-376, Tijucas do Sul, das 10h às 16h.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).