Está liberada, a partir desta segunda-feira (27) o saque do auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais. O valor é uma medida para ajudar estes trabalhadores que estão sem renda por conta da pandemia de coronavírus. A liberação do saque será de forma escalonada, na Caixa Econômica Federal, conforme o mês de nascimento do beneficiário; veja o calendário abaixo. O saque deve ocorrer entre segunda-feira (28) e terça-feira (05)

A ideia de permitir o saque de forma escalonada dos recursos já creditados na poupança digital é para evitar aglomeração nas agências, medida importante de isolamento social para evitar a propagação do coronavírus. Até este domingo (26) já tinham sido repassados R$ 26 bilhões para 37 bilhões de beneficiários.

Calendário de saque do auxílio emergencial de R$ 600

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

04 de maio – nascidos em setembro e outubro

05 de maio – nascidos em novembro e dezembro

Pagamento do auxílio emergencial pelo Bolsa Família segue

A Caixa Econômica Federal continua fazendo pagamento para beneficiário do Bolsa Família, conforme calendário normal do programa. Nesta segunda-feira, será feito o pagamento para 921.061 pessoas, com Número de Identificação Social (NIS) final 7.

Na terça-feira (28) será creditado o benefício para 917.991 pessoas, com NIS final 8. Na quarta-feira, será feito o pagamento para 920.953 pessoas com NIS final 9, e na quinta-feira (30), será a vez de 918.047 pessoas, com NIS final 0.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).