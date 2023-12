Cálice sagrado é alvo de furto em igreja de cidade do interior do Paraná

Um homem de 27 anos foi preso por furtar âmbula – cálice sagrado onde as hóstias consagradas são guardadas – de uma igreja em Ivaiporã, na região Norte do Estado. A Polícia Civil realizou a prisão do suspeito nesta quarta-feira (20), um dia depois do furto.

De acordo com investigações, o objeto foi furtado na Paróquia Santíssima Mãe de Deus, na madrugada de terça-feira (19).

“Ao chegarem para a missa por volta das 6 horas, os fiéis se depararam com uma janela aberta próxima ao presépio, instalado no local. Peças e imagens estavam espalhadas, indicando a desordem causada pelo suspeito”, afirma o delegado da Polícia Civil Erlon Ribeiro.

A polícia apurou que o indivíduo tentou oferecer o objeto sagrado para a venda, em um ferro-velho do município, mas o comprador recusou a oferta. A âmbula foi recuperada e restituída à paróquia.

O preso, que já era monitorado por tornozeleira eletrônica, foi encaminhado ao sistema penitenciário.

