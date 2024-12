BRs do Paraná têm megaoperação com radares portáteis no feriado de Ano Novo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está reforçando a fiscalização nas estradas do Paraná para as festas de fim de ano. Nesta sexta-feira (27) começou a Operação Ano Novo nas rodovias federais de todo o país. Até às 23h59 da próxima quarta-feira (01), os policiais vão intensificar a presença com o objetivo de reduzir mortes em acidentes de trânsito. No Paraná, as equipes seguem com a fiscalização de excesso de velocidade com a utilização de radares portáteis.

Os dados demonstram que as três principais causas prováveis de acidentes registradas pela PRF no Paraná têm ligação com o excesso de velocidade: ausência de reação, reação ineficiente ou o próprio excesso de velocidade. Essas são as causas de 40% dos acidentes.

Essas três causas também permaneceram como as principais na operação de Natal realizada pela PRF. Dos 142 acidentes registrados no estado, 57 foram provocados pela rapidez no trânsito.

Foco da PRF no Paraná é controlar o excesso de velocidade

Para combater esse cenário, o planejamento da operação no estado inclui a intensificação de fiscalização, de atividades de educação e também de presença policial, com rondas ostensivas e permanência de equipes em locais perigosos. O radar portátil, que consegue realizar flagrantes de excesso de velocidade a mais de 400 metros de distância, é uma das ferramentas utilizadas para coibir a conduta de risco.

Outro problema sério nas rodovias é a combinação de álcool e direção. No cenário nacional, essa situação aumentou os acidentes em mais de 7% e as mortes em mais de 8%, no comparativo de 2024 com 2023. No Paraná, apesar de números ainda preocupantes, foi observada redução de 1% desses acidentes e de 22% de mortes neste contexto. Ainda assim, a PRF segue realizando a fiscalização de alcoolemia em suas abordagens e no atendimento dos acidentes.

Vai viajar? Confira dicas para um passeio seguro

Faça a revisão do veículo;

Descanse antes da viagem;

Veja as condições da rodovia;

Acompanhe as condições meteorológicas;

Não consuma bebidas alcoólicas antes de dirigir;

Utilize o cinto de segurança e os equipamentos obrigatórios;

Respeite os limites de velocidade;

Não use o celular ao volante;

Ultrapasse em local permitido.