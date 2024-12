Idoso tem 70% do corpo queimado após botijão de gás explodir em bairro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um idoso de 64 anos ficou gravemente ferido após um botijão de gás explodir em uma residência localizada no bairro Campina do Siqueira, em Curitiba, na manhã desta sexta-feira (27). A vítima teve cerca de 70% do corpo queimado.

A força da explosão quebrou os vidros e derrubou o forro da residência. O idoso foi socorrido pelos bombeiros e levado do bairro de Curitiba até o Hospital Evangélico.

A situação aconteceu por volta das 9 horas, na Rua Cristiano Cartensen. O Corpo de Bombeiros constatou que o gás estava vazando e explodiu após encontrar uma fonte de ignição.