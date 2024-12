Passagem saindo de Curitiba para Balneário Camboriú a R$ 2 mil?

Quem está planejando descer para Balneário Camboriú provavelmente ficou assustado com os preços de algumas passagens de ônibus neste fim de ano. Em algumas opções, a passagem saindo de Curitiba para a cidade do litoral de Santa Catarina chegou perto de R$ 2 mil. Felizmente, os valores altíssimos estavam errados.

No site da Eucatur, empresa de transporte rodoviário com mais de 60 anos, uma passagem na categoria semi leito, com saída no dia 27 de dezembro às 02h25 da capital paranaense e chegada às 06h10 em Balneário Camboriú, estava sendo vendida pelo valor de R$ 2.128,27. Outra passagem na categoria leito, com saída às 03h10 de Curitiba e chegada às 06h55 estava R$ 1.876,45.

Já em outra opção da empresa de transporte rodoviário a viagem custa R$ 89,29. Nesse caso, o ônibus sai de Curitiba às 02h25 e chega às 06h40. Ou seja, a viagem tem duração de quatro horas e 15 minutos, um pouco maior em comparação com as passagens de valores exorbitantes.

Os valores para o mesmo destino são variados. Conforme os horários disponíveis de diferentes empresas nos dias 27 e 28 de dezembro, as passagens custam entre R$ 83 e R$ 358. Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a Eucatur informou que houve um erro no site e que as passagens não deveriam estar na tela para vendas. A empresa também afirmou que está corrigindo a situação.

Também é importante lembrar que o Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor diz que elevar preços sem justa causa é considerada uma prática abusiva, o que permite que o Procon notifique a empresa envolvida na situação.