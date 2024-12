BR-277, BR-376: siga em tempo real o movimento das estradas que cortam Curitiba

Depois do fluxo intenso no Natal, as estradas do Paraná voltam a ficar mais cheias para as festividades do Ano Novo. Portanto, quem vai sair de Curitiba e seguir até o litoral do Paraná ou de Santa Catarina deve levar uma dose extra de paciência, pois a previsão é de movimento intenso nos próximos dias.

No início da tarde desta sexta-feira (27), a concessionária Arteris Litoral Sul informou pontos de lentidão na BR-376, BR-116 (Contorno Leste) e BR-101, em Santa Catarina.

No Contorno Leste, o trânsito foi registrado na pista sentido Foz do Iguaçu do km 108, em São José dos Pinhais, ao km 115,2, em Curitiba. Já na pista sentido São Paulo, o maior movimento está do km 115,2, em Curitiba, ao km 103, em São José dos Pinhais.

Já na BR-376 há fluxo intenso na pista sentido Santa Catarina. Lentidão do km 614,3 ao km 662, em São José dos Pinhais.

Previsão é de movimento recorde na BR-277

A última semana do ano também deve levar milhares de veículos para a BR-277, em direção ao litoral do Paraná. A EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, estima que mais de 163 mil veículos passem pela rodovia no sentido praias a partir desta sexta-feira (27) até 3 de janeiro.

Em atualização na manhã desta sexta, a concessionária informou que o movimento está intenso no trecho Curitiba e litoral, mas sem interrupções.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias Arteris Litoral Sul e EPR Litoral Pioneiro atualizam com frequência a situação do trânsito na BR-277, BR-116 e BR-376 na rede social X (antigo Twitter). Confira o tempo real:

Lentidão na BR-116/PR (Contorno Leste):



➡Sentido Foz do Iguaçu

📍km 108 (São José dos Pinhais) ao km 115,2 (Curitiba).



.



⬅Sentido São Paulo

📍km 115,2 (Curitiba) ao km 103 (São José dos Pinhais).



🌥️Tempo nublado. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) December 27, 2024

Atualização de Tráfego



🛣️ Seguimos com movimento nas rodovias sob concessão da EPR Litoral Pioneiro, em especial na BR-277 no trecho entre Curitiba e Litoral, porém sem grandes interrupções no tráfego.



Se precisar de ajuda durante sua viagem ligue 0800 277 0153. Este número… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) December 27, 2024

