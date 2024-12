BR-277 deve ter movimento recorde sentido Litoral do Paraná para o Ano Novo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A celebração do Ano Novo irá levar milhares de veículos para a BR-277 em direção ao Litoral do Paraná na última semana de 2024. A EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, estima que mais de 163 mil veículos irão passar pela rodovia no sentido praias entre os dias 27 de dezembro e 3 de janeiro.

Ao todo, a previsão é de 331 mil veículos circulando pela região nos dois sentidos da rodovia. O movimento é 3,5 vezes maior que o registrado em dias normais. A estimativa é que este seja o maior fluxo registrado desde o início da operação da EPR Litoral Pioneiro, em março de 2023.

O dia de maior movimento em direção ao Litoral será no sábado (28), com 30 mil veículos passando pela BR-277 e horário de pico entre 7h e 14h.

Já para o retorno em direção a Curitiba são esperados mais de 50 mil veículos durante todo o dia 2 de janeiro. A concessionária também prevê fluxo intenso nos dias 27 de dezembro e 1º de janeiro.

Moto atuará em emergências na BR-277

A EPR Litoral Pioneiro adotou medidas que garantem maior fluidez para a rodovia. Não serão realizadas obras nos dias de maior movimento, com exceção de serviços emergenciais e ações pontuais de manutenção.

Outra novidade é a atuação de uma motocicleta que estará em circulação para agilizar o atendimento inicial às ocorrências na BR-277. Com o alto fluxo de veículos na rodovia, a moto consegue chegar mais rápido aos usuários que precisam.

Além disso, nos dias de maior movimento, uma van irá transportar até pontos de apoio os motoristas e familiares que enfrentarem problemas com os veículos, caso seja necessário o recolhimento dos automóveis pelas equipes de auxilio de guincho.

Reforço no pedágio

A operação na praça de pedágio de São José dos Pinhais também terá reforço, com arrecadadores extras.

A estrutura de atendimento operacional da concessionária também estará reforçada. A frota de ambulâncias, guinchos, caminhões-pipa e veículos de inspeção será ampliada. Para solicitar atendimento, o usuário deve entrar em contato pelo 0800 277 0153. O número de emergência da concessionária também atende via WhatsApp.