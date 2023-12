Avô se afoga no litoral do Paraná ao notar que neta estava sofrendo no mar

Uma cena de resgate da neta quase se transformou em tragédia na manhã deste sábado (23), no balneário Carmeri, em Pontal do Paraná. O avô de 69 anos percebeu que a netinha estava se afogando no mar e correu em sua direção para salvá-la. No entanto, quem precisou de atendimento foi ele.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vitima de 69 anos, vindo da cidade de Sorriso (MT), após notar que sua neta estava se afogando, entrou no mar para tentar resgata-la e também veio a se afogar. Após ser retirado da água, a equipe do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) juntamente com os bombeiros iniciaram o atendimento, estabilizando a vítima, e posteriormente ransportado para o Hospital Regional do Litoral em Paranaguá.

A neta foi retirada do mar e está bem. A área não é protegida por guarda-vidas.

Mais de 200 resgates em seis dias

A Operação Verão Maior iniciada no dia 16 de dezembro já teve 27 afogamentos, 218 resgates, 23 crianças perdidas e localizadas, 5971 advertências e quase 20 mil orientações até este sábado

