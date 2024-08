Amanhecer e pôr do sol alaranjados são lindos, mas perigosos! Entenda!

A baixa umidade relativa do ar aliada com o tempo seco em Curitiba têm proporcionado um “lindo” pôr do sol (e também nascer do sol). Essas condições, porém, aumentam consideravelmente o risco de incêndios florestais. Além disso, queimadas na Amazônia prejudicam a qualidade do ar mesmo com a grande distância.

De acordo com o meteorologista do Simepar, Lisandro Jacóbsen, o tempo seco em Curitiba com bloqueio atmosférico impede a chegada de novas frentes frias para o começo da semana, ocasionando risco possíveis focos de incêndio.

“A baixa umidade relativa faz com que a qualidade do ar seja prejudicada e chega ao Paraná material de queimada da Amazônia. Surgem focos no incêndio em todas as regiões”, alertou Lisandro. Nos últimos dias, tivemos dois casos em Curitiba de problemas relacionados ao tempo seco, um próximo ao zoológico e outro no Contorno Norte. Ninguém saiu ferido.

Tempo seco em Curitiba e calor precedem temperatura baixa

Esse período é conhecido como veranico, uma estiagem acompanhada por calor intenso, forte insolação e baixa umidade em plena estação chuvosa ou em pleno inverno.

Segundo o Lisandro Jacóbsen, a previsão do tempo aponta que até a quinta-feira (22), Curitiba vai ter dias de calor. A partir de sexta-feira (23), vai ocorrer uma mudança no tempo com o frio.

“Essa massa de ar predomina com tardes de calor podendo ultrapassar 30ºC em muitas cidades paranaenses. No começo do dia tem o frio que logo perde a força. De quinta para sexta tem o avanço de uma frente fria que consegue romper essa massa, e deixa o tempo mais estável. O fim de semana vai ser de frio”, alertou o meteorologista. Na previsão do Simepar, a capital poderá ter mínima de 8ºC no sábado (24).

Registro feito em Curitiba mostra o céu bem alaranjado logo cedo. Foto: Tribuna do Paraná.

