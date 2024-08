Incêndio atinge mata próxima a entrada do Zoológico de Curitiba

Um incêndio ambiental está complicando a vida de quem mora próximo ou tenta visitar o Zoológico de Curitiba na tarde deste sábado. As imagens foram registradas perto das 15h e mostram que o tempo seco possibilita que o fogo se alastre rapidamente. A previsão do tempo é de mais calor para o final de semana.

Não havia equipes dos bombeiros no momento em que a imagem foi feita. Muitos carros passam pelo local, tornando a passagem mais perigosa. Na região outros focos foram registrados ao longo da semana.

O Instituto Água e Terra (IAT), órgão responsável pela gestão dos espaços, emite um alerta aos visitantes das Unidades de Conservação estaduais. Em caso de chamas ou fumaça, avisar rapidamente o Corpo de Bombeiros pelo 193. O fogo pode causar danos irreversíveis à fauna e à flora em áreas florestais.

