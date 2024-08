Curitiba pode ter calor recorde histórico para o mês de agosto

O fim de semana vai ser de calor e chance de alcançar a maior temperatura no mês de agosto em Curitiba na história. Depois de registrar a menor temperatura do ano na quarta-feira (14) com 1,3ºC, e sensação de frio de 0ºC, previsões apontam que nas próximas horas podem ultrapassar os 30ºC.

Segundo o Simepar, a presença de uma massa de ar quente e seco em todo o Paraná, mantém o tempo estável nas diversas regiões. Na tarde de sábado (17) será com temperaturas elevadas e perfeitas para curtir o tempo em um ambiente aberto. A Tribuna do Paraná preparou dez dicas feras de visitas na capital, com a previsão apontando para 28ºC.

No domingo (18) segue sem mudanças nas condições climáticas. Temperaturas ficam elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar são esperados no decorrer da tarde. Curitiba mantem o bom tempo e com temperatura podendo passar dos 30ºC. De acordo com o Simepar, a máxima histórica em agosto chegou a 31,6ºC.

Litoral quente

No Litoral, mesmo com a insistência das nuvens, o tempo fica quente. Em Morretes, promessa de máxima de 30ºC no sábado. Já em Guaratuba, um pouco mais fresco com 28ºC. Bom fim de semana a todos!

