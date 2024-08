Top 10 pontos turísticos de Curitiba que você precisa conhecer

Curitiba é um daqueles lugares que esbanjam charme e inovação. Famosa pela sua qualidade de vida, a capital do Paraná é um convite para quem busca cultura, natureza e boa gastronomia. Se você está planejando um passeio ou quer redescobrir a cidade, confira essa lista com os 10 principais pontos turísticos de Curitiba que você simplesmente não pode deixar de visitar!

1. Jardim Botânico

Jardim Botânico de Curitiba. Foto: Gerson Klaina/ Arquivo/Tribuna do Paraná

O cartão-postal de Curitiba é o Jardim Botânico. Com sua icônica estufa de vidro inspirada no Palácio de Cristal de Londres, o parque encanta moradores e turistas. Além dos jardins simétricos, o local conta com o Museu Botânico, trilhas e áreas para piqueniques.

2. Ópera de Arame

Um dos espaços culturais mais impressionantes da cidade, a Ópera de Arame é um teatro construído com tubos de aço e coberto por uma estrutura transparente. Situado sobre um lago no Parque das Pedreiras, o local é palco de shows e eventos culturais, oferecendo uma experiência única em meio à natureza.

3. Museu Oscar Niemeyer

Conhecido como “Museu do Olho” por conta de sua arquitetura singular, o Museu Oscar Niemeyer (MON) é um dos maiores museus de arte da América Latina. O espaço abriga exposições de arte contemporânea, design, arquitetura e fotografia, além de ser uma obra-prima arquitetônica em si.

4. Parque Tanguá

O Parque Tanguá é um dos mais bonitos e tranquilos de Curitiba. Construído sobre duas pedreiras desativadas, o parque conta com um mirante que oferece uma vista panorâmica da cidade, além de um túnel que pode ser percorrido de barco. É o lugar perfeito para assistir ao pôr do sol.

5. Bosque do Papa

O Bosque João Paulo II, ou Bosque do Papa, é uma homenagem à visita do Papa João Paulo II à Curitiba. O espaço é dedicado à comunidade polonesa e possui réplicas de casas típicas, um museu e um agradável bosque para caminhadas.

6. Rua das Flores

A Rua XV de Novembro, popularmente conhecida como Rua das Flores, foi a primeira via exclusiva para pedestres no Brasil. Com seu calçadão repleto de flores e lojas, a rua é um dos pontos de encontro mais tradicionais de Curitiba. Aproveite para tomar um café e observar o movimento.

7. Parque Barigui

A capital do Paraná, Curitiba, repleta de parques e avenidas arborizadas, é moderna e acolhedora (Imagem: Black Layer Creative | Shutterstock)

Queridinho dos curitibanos, o Parque Barigui é o refúgio perfeito para um dia ao ar livre. Com amplas áreas verdes, lagos e trilhas, é comum encontrar pessoas fazendo piqueniques, praticando esportes ou simplesmente relaxando. O parque também abriga o Museu do Automóvel e restaurantes.

8. Memorial de Curitiba

Localizado no Largo da Ordem, coração histórico da cidade, o Memorial de Curitiba celebra a diversidade cultural da cidade. O espaço recebe exposições, eventos e feiras, sempre destacando a pluralidade que compõe a identidade curitibana.

9. Bosque Alemão

Uma imersão na cultura germânica, o Bosque Alemão é um parque que encanta tanto crianças quanto adultos. A trilha do “Caminho dos Contos” recria a história de João e Maria, e o Oratório de Bach é um espaço de paz e contemplação em meio à natureza. O Bosque Alemão é o ponto turístico de Curitiba que ilustra essa matéria, a primeira foto lá de cima.

10. Santa Felicidade

O bairro de Santa Felicidade é o destino ideal para os amantes da boa mesa. Colonizado por imigrantes italianos, o local é repleto de restaurantes que servem fartas refeições típicas, além de lojas de vinhos e artesanatos. Vale a visita, principalmente aos finais de semana. Uma dica boa em Santa Felicidade é o restaurante Cascatinha. Veja aqui que delícia de lugar!

Finalizando a Rota

Curitiba é uma cidade com inúmeras possibilidades de “rolês” e certamente a sua tribo está contemplada em algum canto da cidade. Ao explorar esses pontos turísticos de Curitiba, você terá um panorama completo do que faz desta cidade um lugar tão especial. E acredite, há muito mais a ser descoberto por aqui! Veja aqui tudo que está rolando na cidade atualmente!

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Povo unido! População não quer o corte de 237 árvores em Curitiba. E agora? Conhece? Loja com armas e itens esportivos faz 80 anos em Curitiba Top 10! Quais são os bairros de Curitiba com maior valorização de imóveis??