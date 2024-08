Incêndio no Contorno Norte em Curitiba causa fumaça intensa e atrapalha motoristas

Um incêndio na vegetação que fica ao lado do Contorno Norte, em Curitiba, foi registrado na tarde desta sexta-feira (16). Muita fumaça se espalhou pelo local, atrapalhando a visão dos motoristas que estavam passando pela rodovia.

O incêndio aconteceu no km 2, no bairro São Braz. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a técnica usada para controlar a situação foi “fogo contra fogo”, que consiste em utilizar o próprio fogo para queimar algumas partes da vegetação, para evitar que os focos se alastrem e ganhem mais proporção.

Foram queimados 10 mil metros quadrados. Por conta da técnica com o fogo, os bombeiros utilizaram apenas 200 litros de água para apagar as chamas.

Fogo controlado

A situação foi controlada por volta das 14h30. Já ao final da ocorrência, os bombeiros foram acionados para uma segunda situação de incêndio em vegetação em uma região próxima.

Com o tempo seco, a corporação alerta sobre os riscos de iniciar um incêndio ao jogar bitucas de cigarro, por exemplo, em áreas de vegetação.

