Alerta amarelo de temporal: Inmet emite aviso para todo o Paraná

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta meteorológico amarelo para todo o Paraná nesta segunda-feira (04). Segundo aviso, há chance de chuva entre 20 e 30 mm/h até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h, e queda de granizo.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. O alerta fica em vigor até o fim da manhã desta terça-feira (05).

