A VoePass anunciou que vai conectar Cascavel, no Oeste do Paraná, com o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Os voos serão diários e começarão a ser operados em 31 de março.

LEIA MAIS – ‘Maior pista do Sul do país’ em aeroporto do Paraná tem atraso na homologação

Os voos sairão de Congonhas às 18h05, vão pernoitar em Cascavel e saem novamente às 5h20 rumo a São Paulo. A aeronave que fará a rota é o ATR 72, que tem capacidade para 68 passageiros.

Essa é a primeira rota de Cascavel para o aeroporto central de São Paulo. Atualmente, a cidade tem voos para Curitiba, Campinas e Guarulhos, operados pela Latam, Gol e Azul.

VIU ESSA? TCE determina suspensão de compra milionária de 70 ônibus elétricos em Curitiba

No ano passado, o aeroporto de Cascavel quebrou mais um recorde e terminou 2023 com mais de 373 mil passageiros. O número é cerca de 35%.

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos