O rompimento de uma rede de distribuição da Sanepar deixa três bairros de Curitiba com problemas no abastecimento, nesta sexta-feira (1º). Segundo a companhia a falha pode deixar moradores do Bacacheri, Santa Cândida e Tingui sem água.

Equipes da Sanepar já trabalham para que a manutenção seja concluída até às 14h. A normalização do abastecimento, porém, deve ocorrer apenas às 21 horas desta sexta-feira.

A Sanepar ressalta que apenas clientes sem caixa-d’água domiciliar podem sentir o desabastecimento. A companhia ressalta que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Ficou sem água? RECLAME!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar a orientação é ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do local sem água. Para consultar esta e outras informações é possível ainda usar o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou site da Sanepar.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

