Um caminhão carregado com material reciclável não venceu fazer uma curva numa via marginal de acesso à Linha Verde e tombou, na manhã desta sexta-feira (1º). O acidente ocorreu logo cedo e causou congestionamento na via de acesso, na região do bairro Pinheirinho.

O tombamento ocorreu no sentido Tatuquara, na Rua Oréstes Códega, no Pinheirinho. O caminhão seguia tinha como destino a cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Após o tombamento um guincho foi ao local para auxiliar no destombamento do veículo e recolhimento da carga.

Ninguém ficou ferido.

Acidente gerou um leve congestionamento na região sentido Pinheirinho. Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas?

Construção irregular Condomínio em Curitiba construído em área de preservação será demolido Novidade Praça centenária de Curitiba terá revitalização milionária e quadra de beach tênis Mais segurança Com investimento milionário, Paraná instala superpostes na praia de Matinhos