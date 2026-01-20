Advogada que salvou família de incêndio em Cascavel deixa hospital após três meses

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A advogada Juliane Vieira, de 29 anos, recebeu alta do Hospital Universitário (HU) de Londrina nesta terça-feira (20/01). Ela estava internada desde outubro do ano passado, depois de salvar a família de um incêndio registrado em Cascavel, no oeste do Paraná.

Conforme informações do hospital, a jovem estava em condições de alta e deixou o local nesta terça de manhã.

Juliane ficou gravemente ferida e teve cerca de 70% do corpo queimado durante o incêndio. Ela salvou a mãe e o primo de quatro anos, que estavam no apartamento localizado no 13º andar.

Imagens gravadas no dia do acidente mostram a advogada se pendurando em um ar condicionado para tentar resgatar os dois. Após ser socorrida, ela foi encaminhada para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro de Tratamento de Queimados do HU.

Em dezembro, dois meses após o internamento, Juliane acordou do coma e começou a se comunicar com a família.

Incêndio em apartamento de Cascavel

Após investigar o caso, a Polícia Científica do Paraná concluiu que o incêndio não foi criminoso. Conforme documento finalizado em novembro, o fogo começou na cozinha. A perícia não identificou a causa exata do incêndio.