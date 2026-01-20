Bomba falsa é descartada em faxina e mobiliza polícia no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma bomba falsa mobilizou equipes especializadas nesta segunda-feira (19/01) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Apesar do susto, o objeto não apresentava risco, já que era um item decorativo feito com materiais recicláveis, descartado durante uma faxina.

A peça estava junto a uma sacola de lixo eletrônico. Os resíduos foram recolhidos normalmente e transportados por um caminhão até a sede da empresa de coleta. No local, funcionários identificaram quatro cilindros que aparentavam estar cheios de pólvora, presos por fita e fios que pareciam conectados a um relógio.

Diante da suspeita, foram acionados os protocolos de segurança e a polícia foi chamada. Segundo informações exibidas no programa Bom Dia Paraná, da RPC TV, a situação levou à solicitação de apoio do esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais (Bope), com sede em Curitiba.

No entanto, enquanto a equipe se deslocava até Ponta Grossa, policiais locais analisaram o material e descartaram a possibilidade de se tratar de um artefato explosivo. A área foi liberada cerca de duas horas após o início do isolamento.

Bomba decorativa?

A partir da análise das câmeras do caminhão de coleta, os policiais identificaram o endereço de onde o lixo havia sido recolhido. A moradora do imóvel, uma jovem de 23 anos, explicou que o objeto era um enfeite confeccionado com materiais recicláveis, pertencente ao noivo, e que estava com o casal desde 2017.

Segundo a Polícia Militar, devido ao desgaste do papelão, ela optou por jogar fora o item. A peça foi descartada junto a outros equipamentos eletrônicos sem funcionamento. Mesmo sem risco identificado, o objeto foi encaminhado ao esquadrão antibombas para uma avaliação mais detalhada.

O caso também foi repassado à Polícia Civil, que apura se a situação pode ou não ser enquadrada como falsa comunicação de crime. A empresa responsável pela coleta de lixo informou que, apesar da interrupção temporária, todos os endereços previstos no cronograma do dia foram atendidos.