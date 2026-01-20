PM que agrediu Perdigão após jogo em Curitiba é afastado do cargo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O policial militar flagrado agredindo o ex-jogador de futebol Cleilton Eduardo Vicente, conhecido como Perdigão, após uma partida do Campeonato Paranaense foi afastado do cargo. A medida foi anunciada pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, na manhã desta terça-feira (20/1), por meio das redes sociais.

O caso ocorreu no domingo (18/1), logo após a partida entre São Joseense e Operário-PR, disputada na Vila Capanema, em Curitiba. Ex-jogador, ídolo do Athletico e Internacional, natural da capital paranaense, Perdigão publicou nas redes sociais imagens das lesões sofridas. Ele teve ferimentos nos braços e nas costas.

Segundo o relato do ex-atleta, a abordagem aconteceu de forma inesperada. “Naquele momento, me aproximei de um policial apenas para cumprimentá-lo, parabenizar pelo serviço e desejar boa noite. Não sei se houve algum mal-entendido, mas, de forma repentina e sem qualquer justificativa, ele veio em minha direção me agredindo com um cassetete”, escreveu.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o policial se aproxima e desfere golpes com cassetete e socos contra o jogador. As imagens geraram ampla repercussão e levaram à abertura de investigação interna pela Polícia Militar do Paraná (PMPR).

Ao comentar o caso, o governador informou que o policial foi afastado das funções operacionais e encaminhado para avaliação. A apuração ficará a cargo da Corregedoria da PM, que deverá conduzir uma investigação sobre a conduta do agente.

“A conduta relatada não representa o preparo nem os valores das forças de segurança do Paraná. Não compactuamos com excessos e reforçamos que a polícia existe para proteger e respeitar o cidadão”, afirmou Ratinho Júnior na publicação.

Assim que tomamos conhecimento do episódio envolvendo a agressão ao ex-jogador Perdigão, ocorrido na saída de uma partida de futebol em Curitiba, adotamos imediatamente as providências cabíveis. — @ratinho_jr (@ratinho_jr) January 20, 2026