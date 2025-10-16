Vítima e bombeiro seguem internados após incêndio em apartamento em Cascavel

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A advogada Juliane Vieira dos Reis, de 28 anos, vítima de um incêndio em um apartamento em Cascavel, no oeste do Paraná, e o 1º sargento Edemar de Souza Migliorini, do Corpo de Bombeiros, ferido durante o atendimento da ocorrência, continuam internados.

O incidente foi registrado na manhã de quarta-feira (15/10), no bairro Country. Segundo a corporação, o incêndio aconteceu em um dos apartamentos do 13° andar. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Juliane se pendura em um ar condicionado durante uma tentativa de salvar a mãe e o primo, de quatro anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a advogada foi socorrida em estado grave, com 70% do corpo queimado. As outras vítimas estavam com queimaduras na face, nos braços e pernas.

Durante a ação do Corpo de Bombeiros, o 1º sargento Edemar de Souza Migliorini ficou ferido e precisou de atendimento médico. O subtenente Ananias Maciel, que também atendeu a ocorrência, disse que o apartamento estava totalmente em chamas e o sargento atravessou o fogo para retirar a vítima.

“Saiu em chamas de dentro do apartamento, jogamos cobertor em cima dele para apagar o fogo e ele ainda queria voltar lá pra ver se tinha mais vítimas. Ele não se intimidou e teve muito controle emocional”, relatou.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná (PCPR), a princípio, não foram localizados indícios de incêndio criminoso, mas a equipe deve ouvir as vítimas assim que receberem alta hospitalar. A corporação aguarda o resultado de laudos periciais para identificar como as chamas iniciaram.

Boletim médico

A advogada estava internada desde o ocorrido no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP). Diante da gravidade do quadro clínico, a jovem foi transferida no meio da tarde desta quinta-feira (16/10) ao Hospital Universitário de Londrina, no norte, referência em queimados.

Em nota, o HUOP afirmou que, durante o período que a paciente estava internada no local recebeu todos os cuidados necessários.

Em relação ao 1º sargento, o secretário da Segurança Pública do Paraná (Sesp), Hudson Leôncio Teixeira, visitou ele na manhã desta quinta. O militar sofreu queimaduras de terceiro grau e deve permanecer hospitalizado por mais alguns dias até receber alta médica.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o secretário destacou a coragem e a dedicação do bombeiro, que arriscou a própria vida para salvar outras pessoas.

“Visitei o sargento Migliorini no hospital em que ele está internado para parabenizá-lo pelo ato heroico no salvamento de duas mulheres e uma criança no incêndio de ontem. Ele representa toda a instituição do Corpo de Bombeiros. Sofreu algumas queimaduras, mas graças a Deus está vivo e recebendo atendimento. Ele é um orgulho para o Estado”, afirmou.