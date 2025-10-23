Advogada queimada em incêndio em Cascavel apresenta melhora

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O estado de saúde da advogada Juliane Vieira, de 28 anos, que ficou conhecida por salvar a família de um incêndio em um apartamento em Cascavel, no oeste do Paraná, é considerado grave, mas estável.

De acordo com o Hospital Universitário de Londrina, no norte do estado, Juliane permanece internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro de Tratamento de Queimados do HU. Ela foi resgatada no dia 15 de outubro, com 70% do corpo queimado.

Na segunda-feira (20/10), o quadro da paciente era considerado gravíssimo e instável. No mais recente boletim médico, emitido nesta quinta-feira (23/10), ela apresentou melhora, mas continua entubada e sedada.

Incêndio em apartamento em Cascavel

Na manhã do dia 15 de outubro, um incêndio foi registrado em um dos apartamentos do 13° andar de um prédio localizado no bairro Country, em Cascavel.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Juliane se pendurou em um ar condicionado, durante uma tentativa de salvar a mãe e o primo, de quatro anos, que estavam no apartamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a advogada foi socorrida em estado grave, com 70% do corpo queimado. As outras vítimas estavam com queimaduras na face, nos braços e pernas.

Inicialmente a advogada ficou internada no Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel. Na última sexta-feira (17/10), ela foi transferida para o HU de Londrina por ele ser referência no tratamento de queimados.

“A paciente teve a saída da UTI do HUOP sentido aeroporto de Cascavel realizada com suporte da ambulância SAMU e de lá seguiu via ASA FIXA, sentido Londrina”, informou a nota do HUOP.

Bombeiro também se feriu em incêndio

Durante a ação do Corpo de Bombeiros, o 1º sargento Edemar de Souza Migliorini ficou ferido e precisou de atendimento médico. O subtenente Ananias Maciel, que também atendeu a ocorrência, disse que o apartamento estava totalmente em chamas e o sargento atravessou o fogo para retirar a vítima.

“Saiu em chamas de dentro do apartamento, jogamos cobertor em cima dele para apagar o fogo e ele ainda queria voltar lá pra ver se tinha mais vítimas. Ele não se intimidou e teve muito controle emocional”, relatou.

O bombeiro recebeu alta após passar três dias internado.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) afirmou que, a princípio, não foram localizados indícios de incêndio criminoso, mas a equipe deve ouvir as vítimas assim que receberem alta hospitalar.