Seca recua no Norte do Paraná após chuvas do fim do ano

O Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas (ANA) aponta que a seca recuou no Norte e Noroeste do Paraná, mas avançou no Sul e Sudoeste do estado. O estudo, publicado em dezembro, foi coordenado pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) nos últimos 30 dias.

De acordo com o mapa mais recente, houve avanço da seca fraca no Extremo Sul e Sudoeste do Paraná, na divisa com Santa Catarina. Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar, explica que nestas regiões as chuvas foram irregulares e ficaram abaixo da média histórica nos últimos meses, contribuindo para o retorno da seca.

Por outro lado, a seca seguiu recuando na maior parte do estado. No Norte, a seca passou de moderada para fraca. Em cidades como Jacarezinho e Cambará, houve o recuo da seca grave para a seca moderada. O norte dos Campos Gerais e a parte norte do Litoral, assim como o Norte Pioneiro, seguem com seca moderada. No resto da faixa Leste, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba, permanece registro de seca fraca.

Das 44 estações meteorológicas do Simepar com mais de seis anos de operação, 25 registraram chuva acima da média em dezembro. O destaque foi Guaíra, com acumulado de 517,2 mm, contra uma média histórica de 175,1 mm. Cambará registrou 407,2 mm, o maior volume desde a instalação da estação em 1997.

O Monitor de Secas, iniciado em 2014, é coordenado pela ANA e elaborado em parceria com diversos institutos. O Simepar realiza mensalmente a análise das regiões Sul e Sudeste, utilizando dados como precipitação, temperatura do ar, índice de vegetação, níveis dos reservatórios e evapotranspiração.