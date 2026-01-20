“Ele falava que era bipolar”, diz esposa de Pedro após polêmica do BBB 26

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Rayne Luiza, de 20 anos, esposa de Pedro Espíndola, participante que desistiu do BBB 26, falou publicamente pela primeira vez após a repercussão do caso de importunação sexual ocorrido dentro do programa. Grávida de sete meses da filha do casal, ela afirmou que o relacionamento chegou ao fim.

Segundo Rayne, não houve contato direto entre ela e Pedro após a desistência do reality. Familiares dele procuraram a jovem para informar que o ex-participante será internado para tratamento de saúde mental. De acordo com esses relatos, ao deixar o confinamento, Pedro apresentava quadro de delírio e não se lembrava sequer de ter participado do programa.

A jovem afirmou que episódios de instabilidade emocional não eram incomuns durante o relacionamento. “Às vezes, ele surtava mesmo. Ele falava que era bipolar. Não conseguia ficar tranquilo”, disse.

Pedro desistiu do BBB 26 no domingo (18/1), após tentar beijar a participante Jordana dentro da despensa da casa. Durante a exibição do programa, a organização informou que, caso ele não tivesse optado pela desistência, seria expulso.

Rayne contou que já não acompanhava o reality diariamente naquele momento. Após Pedro expor no programa que havia traído a esposa, ela passou a se informar apenas pela internet. Ao tomar conhecimento do motivo da desistência, disse ter recebido a notícia com surpresa e frustração, o que a levou a refletir sobre o histórico de comportamentos do então companheiro.

“Ele não era uma pessoa consciente. Até então, eu colocava a desculpa na imaturidade. Viver é diferente de assistir ao comportamento. A gente não consegue enxergar o que está vivendo. Acabava sendo até uma dependência emocional, porque ele era o provedor da casa, então eu dependia totalmente dele”, afirmou em entrevista à Band, nesta segunda-feira (19/1).

De acordo com Rayne, o relacionamento já atravessava um período de crise antes do episódio no reality, mas a situação marcou o rompimento definitivo. Ela afirma que não pretende manter contato com Pedro. “Quero priorizar minha saúde mental e não quero ficar tendo contato”, disse.

Sobre a relação de Pedro com a filha Aurora, que deve nascer nos próximos meses, Rayne demonstrou preocupação e afirmou preferir que o contato seja restrito. “Meu medo não é não conseguir criar minha filha. Minha família está me apoiando. Meu medo é ele ter contato com ela”, concluiu.