Leite na frigideira para fritar ovo? Técnica divide opiniões nas redes. Funciona?

Uma técnica inusitada tem chamado a atenção nas redes sociais e despertado a curiosidade de quem gosta de cozinhar: colocar leite na frigideira para fritar o ovo, em vez de usar óleo ou manteiga. Vídeos que mostram a clara cozinhando suavemente em meio ao líquido branco somam milhões de visualizações e levantam a pergunta inevitável: afinal, isso funciona mesmo?

Para que serve colocar leite na frigideira?

A proposta do método é simples: usar o leite como meio de cocção para o ovo, evitando gordura e prometendo um resultado mais macio. O leite aquece, ferve levemente e cozinha a clara, enquanto a gema permanece mais cremosa.

Em teoria, a técnica busca:

Reduzir o uso de óleo ou manteiga

Evitar que a clara fique ressecada ou com bordas queimadas

Criar uma textura mais suave no ovo

Quais seriam os benefícios?

Os defensores da técnica apontam alguns possíveis ganhos:

Menos gordura no preparo, já que não há óleo

no preparo, já que não há óleo Clara mais branca e macia , sem crocância

, sem crocância Sabor neutro, sem interferência de gordura

No entanto, esses benefícios dependem de controle preciso de temperatura e tempo — algo que nem sempre aparece nos vídeos virais.

O método é realmente indicado?

Especialistas em culinária e chefs são cautelosos. Embora o leite cozinhe o ovo, ele não frita de fato. Trata-se mais de um cozimento raso, semelhante a um ovo “pochê improvisado”.

Além disso, há pontos negativos:

O leite pode queimar facilmente se a temperatura subir demais

se a temperatura subir demais Pode deixar resíduo na frigideira , dificultando a limpeza

, dificultando a limpeza Há risco de gosto residual se o leite reduzir demais

se o leite reduzir demais O resultado não entrega a textura clássica de um ovo frito

Ou seja, funciona, mas não substitui o método tradicional para quem busca um ovo frito no sentido clássico.

Funciona mesmo ou é só modinha?

Funciona do ponto de vista técnico: o ovo cozinha. Mas o sucesso do resultado depende muito da execução. Em testes caseiros, o método tende a produzir um ovo visualmente bonito, porém com textura pouco definida e sem contraste entre clara e gema.

Por isso, muitos consideram a técnica mais uma curiosidade de internet do que uma solução prática para o dia a dia.

Qual é o melhor caminho para fazer um ovo frito perfeito?

Para quem busca um ovo frito clássico, com clara bem definida e gema no ponto certo, o método tradicional ainda é o mais eficiente:

Use frigideira antiaderente

Aqueça bem antes de adicionar a gordura

Prefira óleo neutro ou manteiga clarificada

Quebre o ovo com cuidado

Abaixe o fogo após colocar o ovo

Para gema mole, retire assim que a clara firmar

Esse processo garante controle total de textura, sabor e aparência — algo difícil de alcançar com o leite.

Vale a pena testar?

Como experiência culinária, sim. Como método definitivo, não. A técnica do leite pode agradar quem busca versões alternativas ou quer reduzir gordura, mas não substitui o preparo clássico nem entrega o mesmo resultado.

