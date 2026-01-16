Nem cozido, nem frito! Esta nova maneira de fazer ovo está virando tendência

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A forma de preparar ovo em casa acaba de ganhar um novo protagonista: a air fryer. Popular pelo preparo rápido e com menos gordura, o eletrodoméstico agora também virou aliado de quem busca praticidade no café da manhã, almoço ou jantar. Nem cozido na água, nem frito na frigideira — o ovo na air fryer conquista espaço por dispensar óleo, reduzir sujeira e entregar resultados consistentes em poucos minutos.

A seguir, entenda por que essa técnica virou tendência e aprenda como fazer em casa.

Por que o ovo na air fryer virou febre?

A explicação passa por três fatores-chave: saúde, tempo e limpeza. Ao contrário do método tradicional, a air fryer permite preparar o ovo sem qualquer adição de óleo, o que reduz calorias e gordura. Além disso, o tempo de cocção é previsível e a cozinha permanece limpa, sem respingos de gordura no fogão ou no entorno.

Outro ponto que impulsiona a tendência é a versatilidade: dá para fazer ovo com gema mole, média ou dura, além de versões “estilo frito” ou até mesmo ovos cozidos sem panela.

Como fazer ovo na air fryer (passo a passo simples)

Opção 1: Ovo “frito” sem óleo

Ingredientes

1 ovo

Sal e temperos a gosto

Um recipiente pequeno que possa ir à air fryer (ramequim ou forma de silicone)

Modo de preparo

Preaqueça a air fryer a 180 °C por 3 minutos. Quebre o ovo no recipiente (não é necessário untar). Leve à air fryer por 5 a 7 minutos, dependendo do ponto da gema. Retire, tempere e sirva.

Foto: Depositphotos

Opção 2: Ovo cozido sem água

Modo de preparo

Coloque os ovos inteiros diretamente no cesto da air fryer. Programe para 160 °C por 10 a 15 minutos. 10 minutos: gema mais cremosa

15 minutos: gema totalmente firme Retire e coloque em água fria para facilitar a remoção da casca.

Benefícios do ovo feito na air fryer

Não utiliza óleo : ideal para quem busca uma alimentação mais leve.

: ideal para quem busca uma alimentação mais leve. Tempo de preparo menor : em poucos minutos o ovo está pronto, sem precisar vigiar panela ou frigideira.

: em poucos minutos o ovo está pronto, sem precisar vigiar panela ou frigideira. Menos sujeira na cozinha : sem respingos de gordura e com limpeza simples do cesto ou do recipiente.

: sem respingos de gordura e com limpeza simples do cesto ou do recipiente. Resultado padronizado : fácil repetir o ponto desejado da gema.

: fácil repetir o ponto desejado da gema. Praticidade no dia a dia: perfeito para rotinas corridas e refeições rápidas.

Dicas para acertar sempre

Use formas de silicone para evitar que o ovo grude.

para evitar que o ovo grude. Ajuste o tempo conforme a potência da sua air fryer.

Para mais sabor, acrescente ervas secas, páprica ou pimenta-do-reino após o preparo.

Com poucos passos e vantagens claras, o ovo na air fryer deixa de ser curiosidade e se firma como alternativa prática aos métodos tradicionais. Uma tendência simples, acessível e que já está mudando a rotina de quem busca rapidez sem abrir mão da alimentação equilibrada.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉