Como limpar Air Fryer: o guia definitivo para remover gordura grudada (sem estragar!)

A Air Fryer facilitou a vida na cozinha, mas a alegria acaba na hora de lavar o cesto. Se você está usando esponjas de aço ou raspando a gordura com faca, você está diminuindo a vida útil do seu aparelho. Hoje, você vai aprender o método “sem esforço” que preserva o antiaderente.

O que você vai precisar (Materiais)

Detergente neutro de boa qualidade.

Bicarbonato de sódio (o segredo para descolar gordura).

Vinagre de álcool branco.

Esponja macia (lado amarelo) ou escovinha de cerdas macias.

Água morna (não fervendo).

Passo a Passo: A Limpeza Pesada (O Método do Molho)

Segurança em primeiro lugar: Certifique-se de que o aparelho está fora da tomada e totalmente frio. Jogar água fria no cesto quente pode causar choque térmico e descascar o antiaderente. O Molho Milagroso: Coloque o cesto dentro da cuba. Adicione 2 colheres de sopa de bicarbonato, 1/2 xícara de vinagre e cubra com água morna até o nível da sujeira. Tempo de Ação: Deixe agir por 15 a 20 minutos. Isso vai amolecer a gordura carbonizada sem você precisar esfregar. A Lavagem: Use apenas o lado macio da esponja. A sujeira deve sair como uma “nata”. Enxágue em abundância.

Como limpar a Resistência (O que ninguém faz)

Muitas pessoas reclamam de fumaça saindo da Air Fryer. Isso é gordura acumulada na resistência (a mola que fica no teto do aparelho).

Técnica: Vire o aparelho de cabeça para baixo (frio!).

Vire o aparelho de cabeça para baixo (frio!). Use uma escova de dentes velha levemente umedecida com detergente e limão.

Passe suavemente na resistência e limpe o excesso com um pano úmido. Nunca jogue água diretamente ali.

Dicas de Ouro para manter limpa por mais tempo

O truque do papel toalha: Antes de colocar alimentos muito gordurosos (como bacon), você pode usar uma forma de silicone ou papel manteiga próprio para Air Fryer (com furos).

Antes de colocar alimentos muito gordurosos (como bacon), você pode usar uma forma de silicone ou papel manteiga próprio para Air Fryer (com furos). Limpeza pós-uso: Nunca deixe a gordura esfriar e endurecer por dias. Assim que terminar de comer, jogue um pouco de água e detergente enquanto o cesto ainda está morno.

O que NUNCA fazer ao limpar sua Air Fryer

❌ Palha de aço ou sapólio: Risca o teflon e faz a comida grudar para sempre.

Risca o teflon e faz a comida grudar para sempre. ❌ Mergulhar a base elétrica na água: Pode causar curto-circuito e perda total do aparelho.

