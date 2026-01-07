Almoço saudável: 4 receitas leves e práticas para fazer na air fryer

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Para quem busca um almoço saboroso e saudável sem passar horas na cozinha, a air fryer se mostra uma excelente aliada. Com pouco ou nenhum óleo e ingredientes simples, esse eletrodoméstico prova que é possível preparar refeições irresistíveis, mantendo a praticidade no dia a dia. E o melhor: com qualidade nutricional e economia.

Abaixo, selecionamos 4 receitas para um almoço saudável na air fryer que você precisa experimentar. Confira!

1. Couve-flor gratinada

Ingredientes

1 couve-flor cortada em floretes

cortada em floretes 2 colheres de sopa de iogurte natural desnatado

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de farinha de amêndoas

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione os floretes de couve-flor e sal. Cozinhe por 5 minutos, escorra e reserve. Em um recipiente, misture o iogurte natural com o alho, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino. Passe os florestes de couve-flor nessa mistura e transfira para o cesto da air fryer forrado com papel-manteiga. Polvilhe com queijo ralado e finalize com a farinha de amêndoas. Asse a 180°C por 15 minutos. Sirva em seguida.

2. Frango crocante com aveia

Ingredientes

2 filés de peito de frango

2 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1 colher de chá de páprica doce

1 dente de alho descascado e amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de azeite de oliva

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com alho, sal, pimenta-do-reino e páprica doce. Passe-os na aveia, pressionando levemente para aderir. Disponha na cesta da air fryer, regue com um fio de azeite de oliva e asse a 200°C por 15 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.

Peixe com limão e ervas (Imagem: Natalia Bohren | Shutterstock)



3. Peixe com limão e ervas

Ingredientes

2 filés de peixe-branco

Suco de 1 limão-siciliano

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho descascado e amassado

Sal, pimenta-do-reino moída e alecrim a gosto

Rodelas de limão-siciliano para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente com tampa, tempere os filés de peixe com o suco de limão-siciliano, o alho, o sal, a pimenta-do-reino, o azeite de oliva e o alecrim. Tampe e deixe descansar por 15 minutos. Após, forre o cesto da air fryer com papel-manteiga próprio para altas temperaturas, acomode os filés e coloque as rodelas de limão-siciliano por cima. Leve à air fryer preaquecida a 180°C por 15 minutos, virando os filés na metade do tempo. Sirva em seguida.

4. Almôndega de carne com espinafre

Ingredientes

300 g de carne moída magra (patinho ou coxão mole)

magra (patinho ou coxão mole) 1 xícara de chá de espinafre cozido e picado

1 colher de sopa de aveia em flocos

1 ovo

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada ralada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Coloque-as na cesta da air fryer, sem sobrepor. Asse a 200°C por 15 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.