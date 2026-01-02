Ovo com casca suja: comprar ou fugir? Embrapa explica!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O ovo é um dos alimentos mais consumidos pelos brasileiros, presente do café da manhã às receitas do dia a dia. Mas uma cena comum em feiras e pequenos comércios ainda gera dúvida entre consumidores: ovos com a casca suja. À primeira vista, eles podem parecer mais “naturais” ou “caipiras”, porém especialistas alertam que a sujeira é, na verdade, um sinal de atenção — e não de qualidade.

De acordo com a Embrapa, fezes, penas, terra e umidade aderidas à casca indicam falhas no sistema de produção e podem comprometer a segurança do alimento. O principal problema está na perda da cutícula, uma camada invisível que reveste o ovo e funciona como sua primeira barreira de proteção contra microrganismos.

Por que a casca limpa é tão importante?

A cutícula protege os poros da casca e impede que bactérias penetrem no interior do ovo. Quando a casca está suja ou úmida, essa proteção pode ser danificada, facilitando a contaminação interna e aumentando o risco à saúde do consumidor.

Segundo a Embrapa, a presença de sujeira não deve ser encarada como algo normal ou aceitável, mas sim como um alerta sobre higiene inadequada no ambiente de postura, manejo incorreto das aves ou falhas no recolhimento e armazenamento dos ovos.

Produção segura começa no galinheiro

A produção de ovos seguros envolve uma série de medidas preventivas que começam na criação das aves. Manter as galinhas saudáveis, bem alimentadas e em ambientes adequados ao bem-estar animal é essencial para reduzir riscos. Ninhos limpos, coleta frequente e armazenamento correto fazem toda a diferença para garantir ovos limpos desde o momento da postura até a comercialização.

A Embrapa tem atuado junto a pequenos produtores em todo o país, estimulando melhorias simples e gradativas no sistema de produção de ovos caipiras. O objetivo é claro: oferecer um alimento mais seguro e saudável ao consumidor, ao mesmo tempo em que se fortalece a geração de renda no campo.

E o papel do consumidor?

A segurança alimentar não depende apenas de quem produz. O consumidor também tem papel fundamental nesse processo. A orientação dos especialistas é clara: prefira ovos com casca limpa e íntegra, evite lavar o ovo antes de guardar (a lavagem pode remover a cutícula) e mantenha o alimento refrigerado.

Além disso, o preparo adequado é indispensável. Ovos e alimentos que os contêm devem ser bem cozidos, reduzindo o risco de doenças transmitidas por microrganismos.

Comprar ou fugir?

A resposta dos especialistas é direta: ovos com casca suja não são sinônimo de produto artesanal ou mais saudável. Pelo contrário, eles indicam possíveis falhas de higiene e maior risco de contaminação. Na dúvida, a recomendação é optar sempre por ovos limpos, bem armazenados e de procedência confiável.