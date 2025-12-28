Sem ar-condicionado? Veja como refrescar a casa nos dias mais quentes do verão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na primeira semana do verão, as temperaturas já superaram a média esperada para o mês de dezembro em cidades do Sul e do Sudeste. Mesmo para quem passa os dias fora de casa ou aproveita o litoral, no momento de retorno, o calor segue intenso dentro dos ambientes fechados.

Instalar um ar-condicionado pode ser uma solução eficiente, mas nem sempre viável. O consumo elevado de energia e o custo do equipamento afastam muitos moradores dessa alternativa. Ainda assim, algumas “dicas de vó” seguem eficazes para aliviar o calor sem reformas ou grandes investimentos.

A seguir, confira quatro estratégias simples para diminuir a sensação térmica dentro de casa:

Plantas como aliadas

Quem caminha por ruas arborizadas sente rapidamente a diferença na temperatura. Dentro de casa, o efeito pode ser semelhante. Plantas ajudam a aumentar a umidade do ar e favorecem a circulação, o que contribui para um ambiente mais fresco.

Espécies como jiboias, samambaias, palmeiras-ráfis e costelas-de-adão são boas opções. O ideal é posicioná-las próximas a janelas ou em cantos estratégicos, onde possam ajudar a equilibrar a temperatura do espaço.

Foto: PIKSEL | Shutterstock.

Cores certas para o verão

Tons claros também fazem diferença. Branco, off-white, bege e cores pastel refletem melhor a luz e evitam o acúmulo de calor. Cores escuras, como preto ou marrom, contribuem para reter o calor por mais tempo.

Trocar capas de sofá, almofadas, mantas e tapetes já ajuda a deixar o ambiente mais leve. Tecidos naturais, como algodão e linho, são os mais indicados. Cortinas claras e leves, como as de voil, também contribuem para barrar o calor sem impedir a entrada de luz.

Menos móveis, mais circulação

Ambientes muito carregados tendem a reter calor. O excesso de móveis e objetos dificulta a circulação do ar e mantém a temperatura elevada por mais tempo.

Uma boa alternativa é liberar áreas de passagem, afastar móveis das paredes e retirar itens desnecessários do chão. Prateleiras muito cheias, especialmente próximas ao teto, também devem ser evitadas. Espelhos merecem atenção: quando expostos ao sol direto, refletem calor. O ideal é posicioná-los em áreas sombreadas ou mais frescas da casa.

Foto: Arquivo/Rogério Cajui.

Umidade na medida certa

Passar um pano levemente úmido no chão no fim da tarde pode ajudar a refrescar o ambiente. Em pisos frios, como cerâmica, porcelanato ou cimento, a evaporação da água reduz a sensação térmica.

O cuidado é não exagerar. O piso deve ficar apenas levemente úmido, evitando escorregões e excesso de umidade. Em casas com piso laminado, a alternativa é umidificar o ar: um pano úmido próximo à janela ou uma bacia com água em locais ventilados já ajudam a aliviar o calor sem danificar o material.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉