Onda de calor faz Paraná ferver: litoral chega a 40,4ºC nesta sexta-feira

O Paraná continua sob o domínio de uma onda de calor que não dá trégua. Nesta sexta-feira (26/12), o termômetro disparou em diversas regiões do estado, com nove cidades registrando as temperaturas mais elevadas do ano. (Confira a lista no meio do texto)

Conforme registro do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Guaraqueçaba, no litoral, chegou a 40,4ºC – a temperatura mais alta do município deste ano e segunda maior de todo o Paraná em 2025.

A capital paranaense também foi impactada pelo calorão. Em Curitiba, os termômetros marcaram 33,3ºC, enquanto municípios da região metropolitana também enfrentaram temperaturas sufocantes. Pinhais alcançou 34,6ºC e Fazenda Rio Grande chegou a 33,5ºC, ambas quebrando os próprios recordes anuais.

De acordo com o Simepar, a temperatura registrada nesta sexta em Guaraqueçaba foi a segunda mais alta de 2025 em todo o Paraná. Só perde para os 42,5°C marcados em Capanema no dia 27 de abril.

Lista de cidades do Paraná que atingiram a temperatura mais alta de 2025 nesta sexta

Conforme registro do Simepar, as seguintes cidades bateram recordes:

Curitiba

Jaguariaíva: 33,3°C

Fazenda Rio Grande: 33,5°C

Pinhais: 34,6°C

Guaraqueçaba: 40,4°C

Santo Antônio da Platina: 36,5°C

Telêmaco Borba: 38°C

Já as estações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram máximas históricas em:

Japira (INMET): 34,5°C

Ventania (INMET): 31,7°C