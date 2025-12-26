Alerta vermelho! Onda de calor se acentua em todo o Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A onda de calor que atinge todo o estado do Paraná se acentuou ainda mais nesta sexta-feira (26/12). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a alta das temperaturas gerou um alerta meteorológico vermelho, de grande perigo. A previsão é de que o aviso continue em toda a região até a próxima segunda-feira (29/12).

Com o alerta severo, o Inmet reforçou o risco à saúde com o forte calor. As temperaturas estão 5ºC acima da média no período.

Na manhã desta sexta-feira, o meteorologista do Sistema de Meteorologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Lizandro Jacobsen, alertou sobre a forte onda de calor. ” A elevação das temperaturas ocorre rapidamente e já está bem quente na maioria das regiões do estado. A sensação de calor aumenta nas próximas horas. A formação de nuvens à tarde deixa o tempo ainda mais abafado. A chuva prevista é tipica deste aquecimento, de verão, mas, ao tempo tempo que serve para refrescar, pode causar alguns transtornos pela intensidade forte”, explicou.

Proteja-se!

Em meio à agitação das férias, viagens e encontros familiares, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta para a importância de proteger a pele, manter uma alimentação equilibrada e garantir a hidratação adequada.

“É importante lembrar que a maior parte dos problemas causados pela longa exposição do sol são evitáveis. Aproveite o verão, mas não esqueça do protetor, de beber muita água e não abusar das comidas pesadas para que os dias sejam apenas de diversão”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.