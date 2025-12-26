Sanepar justifica falta de água durante o Natal em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) finalizou às 17h de quarta-feira (24/12) manobras operacionais no Sistema Integrado de Abastecimento de Curitiba e Região Metropolitana (SAIC) para garantir o fornecimento de água tratada. O abastecimento foi retomado gradativamente durante a noite e madrugada.

Mesmo com o restabelecimento, partes dos bairros Xaxim, Butiatuvinha e Santa Quitéria apresentaram oscilações de pressão durante a normalização do fluxo. A Sanepar manteve caminhões-pipa em locais estratégicos para reforçar o abastecimento de hospitais e serviços essenciais.

Na quarta-feira (24/12), Curitiba registrou a temperatura mais alta do ano: 32,3ºC, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). O calor intenso, associado ao alto consumo e à baixa vazão do Rio Miringuava devido à escassez de chuvas, afetou o abastecimento.

Fábio Basso, gerente-geral da Sanepar para Curitiba, região metropolitana e Litoral, explicou que a semana do Natal, marcada por maior consumo, coincidiu com as altas temperaturas, ampliando a demanda. A captação do Rio Miringuava, normalmente de 1.200 litros por segundo, ficou em torno de 600 litros por segundo.

Para ampliar a segurança hídrica da região, a Sanepar trabalha na finalização da Barragem do Miringuava, em São José dos Pinhais. O enchimento do reservatório está previsto para os próximos dias, com estimativa de nove meses para completar, dependendo do regime de chuvas. O novo reservatório terá capacidade para armazenar 38,2 bilhões de litros, podendo atender 650 mil pessoas.