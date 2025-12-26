Derramamento de carga causa congestionamento na BR-376

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na manhã desta sexta-feira (26/12), um caminhão perdeu parte de sua carga de tijolos no km 657 da BR-376, sentido Santa Catarina. O incidente aconteceu por volta das 5 horas e provocou o fechamento parcial da rodovia, com bloqueio de uma faixa de rolamento.

A situação exigiu medidas emergenciais de segurança. Como precaução, a Polícia Rodoviária Federal determinou o bloqueio total da via no km 635, na altura da praça de pedágio, até que a equipe chegasse ao local para realizar a limpeza dos detritos espalhados pela pista.

Os trabalhos de remoção dos tijolos se estenderam por algumas horas, causando transtornos significativos para quem precisava trafegar pela região. Somente às 8 horas o trecho foi completamente liberado para o tráfego.

Mesmo após a liberação total da pista, o congestionamento ainda persiste. Há uma fila de aproximadamente 25 quilômetros que deve diminuir gradativamente com a normalização do fluxo de veículos.