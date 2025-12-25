Susto!

Bebê de 15 dias engasga e é salva por policial no Litoral do Paraná; Vídeo

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 25/12/25 19h01
Polícia salva bebê de 15 dias engasgada em Pontal do Paraná
Foto: PCPR

O policial civil Rodrigo Madeira Azambuja salvou, nesta quinta-feira (25/12), uma bebê de apenas 15 dias de vida que estava engasgada em Pontal do Paraná, no Litoral. A situação de emergência começou depois que a mãe da criança conseguiu parar um veículo na rua e pedir ajuda para chegar até a delegacia.

Conforme o delegado da PCPR Fabiano Oliveira, ao chegar à delegacia, a mãe entrou com a criança nos braços em busca de socorro. “Diante da situação, o policial civil realizou a manobra de Heimlich, que resultou no desengasgamento da criança, que voltou a respirar e passou a chorar”, explica.

Vídeo: Divulgação | PCPR

Após o primeiro atendimento que salvou a vida da recém-nascida, o Corpo de Bombeiros foi acionado para avaliar o estado de saúde da bebê. Seguindo orientação da equipe de socorro, a pequena foi encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para ficar em observação médica.

“O policial possui treinamento em primeiros socorros e técnicas de desengasgamento, o que possibilitou a realização do procedimento”, completou o delegado.

