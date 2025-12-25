Homem é preso após se passar por dono de celular para furtar aparelho no litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem que furtou um celular em uma lanchonete de Matinhos, no Litoral. A ação aconteceu nesta quinta-feira (25/12).

De acordo com o delegado da PCPR Edgar Santana, o furto ocorreu em um estabelecimento na Avenida Paranaguá, onde a vítima estava tomando café da manhã.

Em determinado momento, precisando carregar a bateria do aparelho, a vítima pediu a um atendente que colocasse o telefone para carregar em uma área interna, atrás do balcão.

As investigações apontaram que o suspeito ficava observando aparelhos deixados para carregar nas proximidades. Quando percebia que o responsável se afastava do balcão, aproximava-se, dizia ser o dono do celular e o retirava do local, aproveitando que os funcionários não o conheciam, saindo em seguida do estabelecimento.

“Após algum tempo, ao solicitar a devolução do celular, a vítima constatou que o aparelho não estava mais no local, configurando a subtração do bem. O telefone continha aplicativos bancários e financeiros”, explica o delegado.

Os policiais realizaram diligências, conseguiram identificar o autor do furto, localizaram o homem e recuperaram o aparelho. O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.

A PCPR orienta a população a evitar deixar aparelhos celulares carregando em estabelecimentos comerciais sem supervisão e a comunicar imediatamente à delegacia caso perceba o crime.

Denúncias

A população pode colaborar com investigações em andamento repassando informações de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia. Em casos de flagrante, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.