Resgate dramático: helicóptero salva homem afogado em Guaratuba

A manhã desta quinta-feira (25/12) começou agitada para a equipe da aeronave Arcanjo 01, que recebeu via rádio do Corpo de Bombeiros a informação sobre três vítimas na água na praia Central de Guaratuba. O incidente ocorreu antes mesmo do horário de abertura dos postos de guarda-vidas no litoral paranaense.

Diante da emergência, a equipe não hesitou. Acionou imediatamente o helicóptero e deslocou-se até a praia central, onde realizou o pouso na areia. Quando chegaram, as três vítimas já estavam sendo retiradas da água pelos bombeiros.

A equipe aeromédica iniciou prontamente o atendimento e estabilização de um homem de 56 anos, que apresentava afogamento de grau 3, considerado estado moderado. O paciente precisou de intervenção com via aérea definitiva para preservação de sua saúde, sendo posteriormente transportado para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Vale destacar que esta não foi a única operação da equipe nas últimas horas. Durante a noite de Natal e madrugada de 24 para 25 de dezembro, a equipe aeromédica do plantão noturno já havia atendido e transportado outras duas vítimas em estado grave, também de Guaratuba para Paranaguá, ambos casos clínicos.

Neste verão, o Arcanjo 01 está realizando um trabalho integrado entre o Corpo de Bombeiros Militar e o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) da Polícia Militar do Paraná, reforçando a segurança e o atendimento emergencial no litoral paranaense durante a temporada.