Natal quente e com chuva: termômetros disparam no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A manhã de Natal (25/12) amanheceu com um rápido aquecimento em todo o Paraná. Os termômetros prometem disparar durante a tarde, principalmente do leste ao norte do estado.

Se você está no Litoral, prepare-se: a sensação térmica vai ser ainda mais intensa do que os números mostrados nos termômetros. Isso acontece porque a região concentra muita umidade até a Serra do Mar, o que deixa aquela sensação de “ar pesado” que conhecemos bem.

+ Leia mais Casa de praia: segredos para móveis duráveis contra maresia

Mas nem tudo são flores neste feriado. Nas próximas horas, a instabilidade aumenta entre as regiões mais ao sul e oeste do Paraná. As nuvens de chuva começam a se formar, embora de maneira localizada por enquanto.

Alerta laranja

O INMET não está para brincadeira e já emitiu um alerta de tempestade para Curitiba e região nesta quinta-feira (25/12). O aviso, publicado às 8h40 da manhã, prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h, podendo acumular até 50 mm ao longo do dia.

Além da chuva, ventos intensos entre 40 e 60 km/h podem atingir a capital e cidades vizinhas. E tem mais: há possibilidade de queda de granizo, aquelas pedrinhas de gelo que ninguém quer ver caindo no telhado ou no carro.

O risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de galhos e alagamentos é considerado baixo.

Calor excessivo também preocupa

Como se não bastasse o risco de tempestade, o INMET também emitiu um alerta de calor intenso. Desde terça-feira (23/12), as temperaturas estão cerca de 5°C acima da média para esta época do ano, situação que deve persistir por um período de 3 a 5 dias.