Casa de praia: segredos para móveis duráveis contra maresia

Imagine só aquela casa de praia ou campo dos sonhos, onde os dias parecem mais longos e as risadas ecoam entre amigos e família. O que muitos não percebem é que, por trás daquele refúgio perfeito, existe todo um planejamento para garantir que os momentos especiais não sejam interrompidos por problemas como ferragens enferrujadas ou espelhos manchados pela maresia.

Priscila Poli, designer especialista em casas de férias e à frente da Casamar Guaratuba, compartilha que planejar os ambientes de casas de temporada requer conhecimentos específicos. “É preciso um planejamento prévio para garantir funcionalidade e durabilidade do mobiliário em ambientes marítimos ou campestres”, explica.

+ Leia mais Praias do Paraná: 21 toneladas de lixo são removidas em quatro dias

Para a especialista, as áreas integradas são o coração desses espaços. “Cozinhas que são integradas com a sala, áreas gourmets e varandas conectadas com as áreas sociais são o coração desse tipo de casa: é onde tudo acontece, onde todos estão juntos o tempo todo, tomando um café, comendo um bolo, assistindo à TV, por isso temos um amor especial por estes espaços, e concluímos a importância de executar ambientes que possam eternizar muitos momentos em família e entre amigos”, esclarece.

Mas como garantir que esses espaços tão importantes resistam às condições adversas do litoral ou campo? Priscila revela alguns segredos:

Ferragens de móveis enferrujadas

Surpreendentemente, o inox não é a melhor escolha para casas de férias. A solução está em materiais com duplo banho de cobre e zinco. “Indicamos sempre a utilização de uma liga metálica com banho duplo de cobre e zinco. Desse modo as ferragens terão proteção potencializada contra condições climáticas inevitáveis. Sem contar que esse material torna a ferragem mais resistente, por ser um metal mais duro, o que vai ajudar na vida útil do produto, suportar mais aberturas e evitar desregularem – o que diminuirá gastos com manutenção deste mobiliário”, diz Priscila.

Espelhos oxidados

Aquelas manchas escuras nos espelhos são super comuns em casas de praia, mas existe solução. A maioria dos espelhos contém uma camada de metal, como alumínio, na parte traseira para criar o efeito reflexivo, e por isso oxidam. A dica é escolher espelhos sem metal na composição, que já são encontrados em lojas especializadas e possuem garantia vitalícia contra corrosão.

Maresia

Para combater os efeitos da maresia nos móveis, a Casamar utiliza um sistema de colagem de fita de borda com PUR e película de ação antimicrobiana, realizado por maquinários de última geração. Essa tecnologia cria uma barreira eficiente contra a umidade que vem do mar.

Umidade (principalmente atrás dos móveis)

Aquele cantinho atrás dos móveis, que ninguém vê, é justamente onde a umidade mais ataca. As soluções incluem película antimofo no fundo do mobiliário e película de ação antimicrobiana. A película antimofo possui uma camada impermeabilizante que impede a proliferação de fungos, proporcionando maior durabilidade ao mobiliário.

Com esse cuidado no planejamento, sua casa de férias estará pronta para receber muitas histórias, risadas e momentos inesquecíveis, sem preocupações com manutenção constante. Afinal, o que queremos de um refúgio é justamente isso: descanso e memórias felizes, não é mesmo?