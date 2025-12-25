Praias do Paraná: 21 toneladas de lixo são removidas em quatro dias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Em apenas quatro dias de operação, as equipes de limpeza coordenadas pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) removeram 21 toneladas de resíduos das praias paranaenses. A ação, iniciada no último sábado (19/12), mantém uma média de 5,3 toneladas de lixo coletadas diariamente.

A operação abrange toda a faixa de areia dos balneários do estado e conta com 181 profissionais contratados temporariamente. Em sua 13ª edição, o projeto recebeu um investimento de R$ 3,6 milhões e visa garantir a balneabilidade e o conforto dos veranistas, além de gerar emprego e renda na região.

Os resíduos coletados incluem embalagens plásticas, latas, bitucas de cigarro e restos orgânicos deixados pelos banhistas. Todo o material passa por triagem para separação entre recicláveis e não-recicláveis, assegurando a destinação ambientalmente adequada.

Antes de iniciar o trabalho, as equipes receberam treinamento em parceria com o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná. A capacitação incluiu orientações sobre como proceder ao encontrar animais marinhos na areia e instruções para preservação da fauna local.

A limpeza das praias integra um conjunto maior de investimentos da Sanepar para a temporada, totalizando R$ 25 milhões. As ações incluem reforço de reservatórios, contratação de caminhões-pipa, instalação de geradores de energia e ampliação do controle em tempo real das redes de água e esgoto.