Praias do Paraná: 21 toneladas de lixo são removidas em quatro dias

Por AEN Tai Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 25/12/25 09h54
Em quatro dias, Sanepar já retirou 21 toneladas de lixo das praias do Paraná

Em apenas quatro dias de operação, as equipes de limpeza coordenadas pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) removeram 21 toneladas de resíduos das praias paranaenses. A ação, iniciada no último sábado (19/12), mantém uma média de 5,3 toneladas de lixo coletadas diariamente.

A operação abrange toda a faixa de areia dos balneários do estado e conta com 181 profissionais contratados temporariamente. Em sua 13ª edição, o projeto recebeu um investimento de R$ 3,6 milhões e visa garantir a balneabilidade e o conforto dos veranistas, além de gerar emprego e renda na região.

Os resíduos coletados incluem embalagens plásticas, latas, bitucas de cigarro e restos orgânicos deixados pelos banhistas. Todo o material passa por triagem para separação entre recicláveis e não-recicláveis, assegurando a destinação ambientalmente adequada.

Antes de iniciar o trabalho, as equipes receberam treinamento em parceria com o Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná. A capacitação incluiu orientações sobre como proceder ao encontrar animais marinhos na areia e instruções para preservação da fauna local.

A limpeza das praias integra um conjunto maior de investimentos da Sanepar para a temporada, totalizando R$ 25 milhões. As ações incluem reforço de reservatórios, contratação de caminhões-pipa, instalação de geradores de energia e ampliação do controle em tempo real das redes de água e esgoto.

