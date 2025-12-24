Falta de água em Curitiba: 13 bairros podem ser afetados na véspera de Natal

Bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta quarta-feira (24/12), véspera de Natal. Um aviso emitido pela Sanepar informa a necessidade de um conserto emergencial de uma rede que se rompeu na Rua Ubaldino do Amaral, entre as ruas XV de Novembro e Amintas de Barros. (Confira lista dos bairros abaixo)
De acordo com a Sanepar, a normalização do abastecimento de água está prevista para a manhã desta quinta-feira (25/12).
O problema na rede começou por volta das 14h20, conforme informações da Companhia de Saneamento.
Lista de bairros de Curitiba que podem ficar sem água nesta quarta
O abastecimento pode ser afetado nos seguintes bairros da capital paranaense:
- Cabral
- Juvevê
- Hugo Lange
- Alto da Glória
- Centro
- Jardim Social
- Bacacheri
- Alto da XV
- Tarumã
- Capão da Imbuia
- Jardim Botânico
- Cristo Rei
- Prado Velho
Atendimento da Sanepar
O Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.
Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile, o portal Minha Sanepar ou consulte o menu Para Clientes aqui do site.