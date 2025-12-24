Sem abastecimento!

Falta de água em Curitiba: 13 bairros podem ser afetados na véspera de Natal

Tribuna do Paraná
Por Barbara Schiontek
- Atualizado: 24/12/25 16h22
Imagem mostra uma placa da Sanepar com o dizer: "Obras a 100 metros"
Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná | Imagem ilustrativa

Bairros de Curitiba podem ficar sem água nesta quarta-feira (24/12), véspera de Natal. Um aviso emitido pela Sanepar informa a necessidade de um conserto emergencial de uma rede que se rompeu na Rua Ubaldino do Amaral, entre as ruas XV de Novembro e Amintas de Barros. (Confira lista dos bairros abaixo)

De acordo com a Sanepar, a normalização do abastecimento de água está prevista para a manhã desta quinta-feira (25/12).

O problema na rede começou por volta das 14h20, conforme informações da Companhia de Saneamento.

Lista de bairros de Curitiba que podem ficar sem água nesta quarta

O abastecimento pode ser afetado nos seguintes bairros da capital paranaense:

  • Cabral
  • Juvevê
  • Hugo Lange
  • Alto da Glória
  • Centro
  • Jardim Social
  • Bacacheri
  • Alto da XV
  • Tarumã
  • Capão da Imbuia
  • Jardim Botânico
  • Cristo Rei
  • Prado Velho

Atendimento da Sanepar

O Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.

Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile, o portal Minha Sanepar ou consulte o menu Para Clientes aqui do site.

