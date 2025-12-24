Calor recorde no Litoral: temperatura chega próximo dos 40ºC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os termômetros estão fervendo no Litoral do Estado nesta última semana. De acordo com o levantamento do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o calor tem sido intenso nas praias do Paraná. Nesta última terça-feira (23/12), o município de Guaraqueçaba, Litoral Norte, registrou 38,5°C – a maior temperatura registrada em 2025 na cidade.

Apesar de não registrar nenhum recorde, as temperaturas seguem altas em toda a região. Em Guaratuba, o calor chegou a 30,6°C nesta última terça. Morretes, conhecida por ser uma das cidades mais quentes do Litoral, registrou 36,9°C. Antonina marcou 36,4°C nos termômetros nesta última terça.

Para esta quarta-feira (24/12), véspera de Natal, o calor ainda deve permanecer intenso no Litoral e também em todo o Estado. “Nas praias e no extremo Noroeste os valores se aproximam dos 30°C. Imagem de satélite mostra que na maior parte do estado há presença de poucas nuvens. Exceção fica por conta do Sudoeste e Sul, onde inclusive há locais com incidência de precipitação”, garante o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.