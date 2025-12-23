Alerta de calor intenso: 5 cuidados extras com a alimentação, pele e hidratação

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O calor intenso do verão, combinado com as festas de fim de ano, exige cuidados especiais com a saúde. Em meio à agitação das férias, viagens e encontros familiares, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta para a importância de proteger a pele, manter uma alimentação equilibrada e garantir a hidratação adequada.

Os números são alarmantes quando falamos de problemas de pele. No Paraná, foram realizados 7.906 procedimentos cirúrgicos em oncologia relacionados à pele entre janeiro e setembro de 2025. Considerando o período de outubro de 2024 a setembro de 2025, esse número salta para 10.431 procedimentos. Em âmbito nacional, o Instituto Nacional de Câncer (Inca) projeta 220 mil novos casos de câncer de pele até o final deste ano.

“É importante lembrar que a maior parte dos problemas causados pela longa exposição do sol são evitáveis. Aproveite o verão, mas não esqueça do protetor, de beber muita água e não abusar das comidas pesadas para que os dias sejam apenas de diversão”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Use protetor solar

A exposição solar é mais crítica entre 9h e 16h, mas com as ondas de calor, o cuidado deve ser constante. O protetor solar torna-se item essencial, com FPS mínimo de 30 para adultos e 50 para pessoas de pele clara. É fundamental reaplicar a cada duas horas, especialmente após contato com água. Para quem permanece em ambientes internos, duas aplicações diárias costumam ser suficientes.

Cuidados com a DENGUE

O calor também favorece a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A Vigilância da Sesa alerta que nem todos os repelentes são eficazes contra esse mosquito.

Para garantir proteção adequada, é necessário verificar a composição do produto. A substância mais recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é a Icaradina, em concentrações entre 20% e 25%, que oferece proteção por até 10 horas. Outras opções eficazes são o DEET (concentração mínima de 10%) e o IR3535 (EBAAP). A checagem do rótulo é fundamental para confirmar a presença dessas substâncias.

Dicas para cuidar da ALIMENTAÇÃO

As festas de fim de ano e férias costumam desregular nossa alimentação. O cardápio natalino brasileiro, por exemplo, ainda mantém influências de países frios, com pratos gordurosos consumidos em pleno verão tropical.

Para aproveitar as celebrações sem comprometer a saúde, algumas estratégias são importantes:

Não vá com muita fome: faça um lanche nutritivo antes da celebração, coma uma fruta, tome um copo de leite, isso vai te permitir escolher com mais calma os alimentos que pretende consumir, sem grandes excessos;

Reconheça seus sinais de fome e saciedade. Se permita comer o que gosta e só consome nessa época do ano, mas sirva-se de uma quantidade moderada;

Coma devagar e desfrute do que está consumindo;

Tenha atenção com as bebidas, elas podem aumentar muito as calorias ingeridas sem aumentar a saciedade. Tome bastante água;

Mantenha-se ativo e siga fazendo exercícios.

LEMBRE DA MANTER-SE HIDRATADA

Com o calor intenso, a hidratação constante torna-se essencial. É importante destacar que bebidas alcoólicas, mesmo geladas, aumentam a desidratação. O recomendado é priorizar água, sucos naturais, água de coco ou isotônicos.

Adolescentes e adultos precisam consumir pelo menos dois litros de água diariamente, aumentando essa quantidade em situações de exposição prolongada ao sol, prática de esportes ou esforço físico.

Os idosos merecem atenção especial, pois são mais vulneráveis à desidratação e hipertermia. Segundo levantamento da Diretoria de Gestão em Saúde da Sesa, dos 3.453 casos de desidratação registrados entre janeiro e setembro deste ano, 2.351 (68%) ocorreram em pessoas com mais de 50 anos.

A Divisão de Atenção à Saúde da Pessoa Idosa recomenda:

– Ingerir líquidos com frequência (água, água de coco, sucos leves, chás e isotônicos) e evitar álcool e cafeína.

– Consumir alimentos leves, como frutas, verduras e carnes magras.

– Usar roupas claras, leves e calçados firmes; evitar chinelos para prevenir quedas; usar chapéu e óculos ao sair ao sol.

– Manter a casa ventilada e reduzir a entrada de calor nas janelas; usar ventiladores, climatizadores ou ar-condicionado quando possível.

– Praticar exercícios no início da manhã ou fim da tarde.

– Evitar sol nos horários mais quentes e aplicar filtro solar diariamente.

– Manter os alimentos refrigerados e reforçar a higiene no preparo para evitar intoxicações.

– Redobrar o uso de repelente e eliminar possíveis criadouros de mosquitos.

Sinais de alerta pela falta de hidratação:

– Boca, língua e lábios secos

– Diminuição do volume urinário

– Temperatura elevada e pulso rápido

– Dor de cabeça

– Tontura

– Náuseas

– Letargia

– Confusão mental

Em situações de emergência, a recomendação é procurar a unidade de saúde mais próxima ou ligar para o SAMU (192).