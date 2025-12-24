Marry, a bolinha de Natal da RPC, vira animação original da emissora

A telinha da RPC ganha um brilho ainda mais especial neste Natal. Nesta quarta-feira (24/12), depois de Vale a Pena Ver de Novo estreia “Marry em: Um Pedido Especial”, a nova animação original da emissora que apresenta uma aventura inédita da Marry, a simpática bolinha de Natal e mascote oficial da Campanha de Natal da RPC, que já faz parte da memória afetiva dos paranaenses.

Criada pela equipe da RPC, a animação reforça o espírito de solidariedade do Natal RPC, unindo emoção, imaginação e uma mensagem que conecta gerações. O projeto é reconhecido pela originalidade e pela forte relação com o público, acumulando prêmios e indicações desde sua criação.

Em 2025, a produção contou com mais de 50 profissionais, envolveu cerca de 7 meses de trabalho e tem 16 minutos de duração. Desde o storyboard e a animação até a pós-produção e a trilha sonora, tudo foi desenvolvido internamente, reforçando o DNA criativo da emissora.

A trajetória da animação começou em 2021, de forma tímida, com pequenas inserções nos intervalos da programação. Com o passar dos anos, o projeto cresceu, ganhou mais tempo, linguagem própria e passou a integrar a grade da emissora como Especial de Natal, exibido no dia 24 e reapresentado no dia 25 de dezembro, após o grande sucesso junto ao público. Ao longo dessa caminhada, os filmes da Marry conquistaram prêmios e indicações, reforçando o reconhecimento do projeto.

“Ver a animação da Marry crescer e se consolidar como um símbolo do Natal da RPC é motivo de muito orgulho para toda a equipe. É um projeto que evoluiu ano após ano, fruto de muito trabalho, dedicação e do envolvimento de profissionais de diferentes áreas que acreditam na força dessa história e no impacto que ela gera junto ao público”, afirma Renann Oliveira, coordenador de Videografismo da Programação na RPC.

Neste ano, a animação ganha ainda mais emoção com a narração de Luis Melo, ator paranaense e Bicho do Paraná, que empresta sua voz à história e reforça a identidade regional da produção.

A aventura parte de uma pergunta simples e cheia de imaginação: para onde vão os pedidos de Natal quando uma criança faz um desejo? Desta vez, Marry encontra uma bolinha diferente, que está buscando seu lugar no universo natalino. As duas entram em uma jornada sobre empatia, trabalho em equipe e o sentimento acolhedor do final do ano – tudo o que a campanha Natal RPC representa.

A animação será exibida no dia 24 de dezembro, depois do Vale a Pena Ver de Novo, e reapresentada no dia 25, na tela da RPC.