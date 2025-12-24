Festa depois da Ceia: DJ premiado agita o Natal no The Bowie

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Você já pensou em fazer algo diferente na noite de Natal depois da ceia? Curitiba ganhou uma opção para quem curte estender a comemoração para além da mesa farta com a família ou simplesmente prefere um programa alternativo nesta data.

O The Bowie preparou uma festa especial que começa exatamente à meia-noite menos um minuto do dia 24, transformando a madrugada natalina em uma experiência com música boa, drinks especiais e aquele clima de pista que a gente adora.

Quem comanda as picapes é o DJ Morenno Mongelos, um nome de peso na cena nacional que já dividiu palco com grandes artistas como Emicida, Mano Brown e até mesmo o mestre Gilberto Gil. O DJ, super premiado, inclusive já representou o Brasil na final mundial do Red Bull Music 3Style, em Taiwan – um evento que reúne os melhores DJs do mundo.

Mongelos vai fazer um set bem diverso, passeando por ritmos como rap, house, samba e groove. Uma mistura que promete agradar diferentes gostos e manter a pista animada durante toda a madrugada.

O cardápio do The Bowie também é um atrativo à parte. Se você sair da ceia e ainda estiver com aquela vontade de beliscar algo, vai encontrar opções deliciosas de sanduíches e petiscos com a assinatura especial da casa. E para acompanhar, claro, uma seleção de drinks bem elaborados e aquele chope bem gelado que não pode faltar para brindar a noite.

E o melhor de tudo: entrada gratuita! Você não paga nada para entrar e curtir essa festa diferentona.

Serviço

Festa de Natal no THE BOWIE

@thebowie.cwb

Nesta quarta-feira, 24 de dezembro, a partir das 23h59

Entrada gratuita

Rua Marechal Deodoro, 2500 – Alto da XV, Curitiba