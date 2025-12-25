Batida em cruzamento termina com carro capotado e resgate complexo em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um carro capotou e cinco pessoas ficaram feridas em um acidente no Alto da Glória, em Curitiba, na manhã desta quinta-feira (25/12). A colisão acontece na esquina das ruas Campos Sales e Augusto Severo.

A batida foi entre um Renault Sandero e um Toyata Yaris. Com o impacto da batida, o Sandero capotou. Nele estavam cinco mulheres, que tiveram ferimentos leves e moderados, sem riscos maiores.

O Corpo de Bombeiros teve um trabalho intenso no atendimento da ocorrência. O teto do automóvel precisou ser cortado para o resgate das mulheres, que estavam presas dentro do veículo.

De acordo com informações dos bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 11h09. Durante o atendimento algumas faixas das duas ruas foram bloqueadas.